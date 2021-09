Thomas Tuchel rend hommage à Romelu Lukaku

Chelsea a été sauvé par un but du meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges (1-0) ce mardi pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Romelu Lukaku (28 ans, 1 match et 1 but en C1 cette saison) a inscrit l'unique but de la rencontre face au Zénith Saint-Pétersbourg (1-0) ce mardi soir. L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel a logiquement encensé son buteur à l'issue de la rencontre.

"La performance de Romelu n'a pas été facile. Nous n'avons pas réussi à créer beaucoup d'occasions pour lui, nous n'avons pas été en mesure de beaucoup le servir. Mais c'est le genre de gars qui ne perd pas la confiance et qui continue toujours d'y croire. C'est pour cela qu'il est là et qu'il s'impose comme un attaquant de classe mondiale", a confié le technicien allemand au micro de BT Sport.