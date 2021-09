Leon Goretzka prolonge au Bayern

Un nouveau contrat longue durée pour un cadre du vestiaire bavarois.

Leon Goretzka n'a pas l'intention de quitter Munich de si tôt. Rapidement devenu indéboulonnable sur l'échiquier bavarois, le milieu de terrain allemand prolonge l'aventure avec le Bayern: il a signé un nouveau contrat de cinq ans avec le Rekordmeister.

Formé à Bochum et passé par Schalke 04, l'international allemand avait rejoint le Bayern en 2018. Trois ans plus tard, il a disputé 118 matchs, inscrit 25 buts et distillé 26 assists. Mais il a surtout remporté une Ligue des Champions, trois titres de champion et deux Coupes d'Allemagne. Un palmarès qu'il aura l'occasion d'étoffer au cours des cinq prochaines années.