Les supporters de Manchester City répondent à Pep Guardiola

Pep Guardiola avait pointé le nombre à ses yeux insuffisant de supporters de Manchester City qui s'étaient déplacés pour le match de Champions League face au RB Leipzig.

Les absents ont eu tort : Manchester City et le RB Leipzig se sont livrés un duel spectaculaire avec 9 buts à la clef (6-3). Mais la remarque de Pep Guardiola après-match ne passe pas auprès des supporters : "Ca m'a surpris. Il ne comprend pas les difficultés que certains peuvent avoir à se rendre à un match le mercredi à 20h. Ils ont des enfants, ils ne peuvent peut-être pas se le permettre, il y a encore des soucis avec le Covid. Je ne vois pas pourquoi il doit commenter à ce sujet", déclare Kevin Parker, secrétaire général du groupe officiel de supporters de ManCity.

"C'est le meilleur coach du monde mais, et je le dis gentiment, il devrait s'y tenir. Ca gâche une belle soirée, les gens parlent plus de son commentaire que du match. Remettre notre soutien en question, car c'est ce qu'il fait, est décevant et immérité", continue Parker. "Ca joue le jeu des supporters adverses, qui aiment blaguer sur le peu d'assistance dans nos stades, à tort. Ils appellent l'Etihad "Emptyhad". Ce qui est faux, les assistances sont excellentes".