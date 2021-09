Thorgan Hazard, de retour ce week-end?

Absent depuis le premier match de championnat, le Brainois pourrait faire son retour à la compétition dimanche, même si son coach reste prudent.

Thorgan Hazard entrevoit le bout du tunnel à Dortmund. Buteur dès le premier match de championnat, le Diable Rouge s'était ensuite blessé à la cheville et n'a plus joué depuis. Absent depuis le 14 août, il va mieux et se rapproche d'un retour à la compétition.

Et son coach espère qu'il pourra jouer dès dimanche contre l'Union Berlin. "Mais on doit encore voir si ce n'est pas trop tôt", a tempéré Marco Rose, ce vendredi, en conférence de presse.

Un retour contre l'Union ce dimanche serait une bonne nouvelle pour Thorgan Hazard, qui ronge son frein à l'infirmerie depuis plus d'un mois. Mais aussi pour le Borussia Dortmund. Et pour les Diables Rouges, qui disputeront le Final Four de la Ligue des Nations, du 6 au 10 octobre prochain, en Italie.