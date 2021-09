Voici les cinq meilleurs joueurs belges de FIFA 22 !

Le top 100 des meilleurs joueurs de FIFA 22 a été révélé, et il permet de classer les 5 meilleurs joueurs belges du jeu.

Le meilleur joueur belge est également l'un des joueurs les mieux cotés du jeu : il s'agit de Kevin De Bruyne, qui obtient la superbe note de 91, soit l'équivalent de Cristiano Ronaldo et un score dépassé seulement par Robert Lewandowski (92) et Lionel Messi (93).

Thibaut Courtois (89) suit un peu plus loin et n'est que le 4e meilleur portier de FIFA 22, derrière Oblak, Neuer et Ter Stegen (à égalité avec Donnarumma). À 88, Romelu Lukaku ferme le podium des meilleurs Diables Rouges du jeu. Une belle progression, Lukaku ayant été coté 85 dans FIFA 21.

© photonews

La surprise vient de Koen Casteels : le portier de Wolfsbourg, qui a apparemment pris le rôle de second gardien des Diables désormais, est coté à 86, soit trois points de mieux que précédemment. Cela le place à la 4e place des meilleurs belges du jeu vidéo de football le plus populaire du monde.

Le top 5 belge est fermé par l'un des grands perdants de cette édition : Eden Hazard, qui n'est coté qu'à 85 (contre 88 il y a un an).