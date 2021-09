Affaire Pochettino / Messi: les deux hommes se sont expliqués

L'attaquant du PSG n'a visiblement pas apprécié son remplacement ce dimanche contre Lyon.

Au moment de son remplacement à la 76e minute contre l'Olympique Lyonnais (2-1) dimanche en Ligue 1, l'attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi (34 ans, 2 matchs en L1 cette saison) a affiché son mécontentement. Alors que l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a rapidement calmé le jeu en évoquant un choix tactique, le technicien argentin a en réalité pris cette décision afin de protéger le sextuple Ballon d'Or, victime d'une béquille au-dessus du genou.

Et même si l'ancien joueur du FC Barcelone voulait rester sur le terrain, Pochettino a joué la carte de la prudence en raison de l'enchaînement des matchs à venir. D'après les informations de la radio RMC ce mardi, les deux hommes se sont rapidement expliqués et l'incident est désormais clos. Entre les deux compatriotes, il n'y a plus aucun problème. Fin de cette petite polémique ?