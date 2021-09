🎥 Le début de saison flamboyant de Karim Benzema

Le buteur du Real est au sommet de son art et les chiffres sont lĂ pour le prouver.

À 33 ans, Karim Benzema semble être dans la forme de sa vie. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est lui qui tire l'attaque du Real Madrid vers le haut et son début de saison est là pour en témoigner. Les Merengue étaient en tête de Liga avant la sixième journée et c'est en grande partie grâce à l'attaquant français.

Le Real a marqué 15 buts depuis le début de saison, Karim Benzema est directement impliqué sur 11 de ces 15 réalisations. Avec six buts et cinq assists, le Français est même le joueur le plus décisif parmi les cinq grands championnats européens, devant Erling Haaland (5 buts, 5 assists) et Robert Lewandowski (7 buts, 0 assist). Un début de saison flamboyant que Karim Benzema tentera de prolonger contre Majorque, mercredi soir.