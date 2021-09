Officiel: James Rodriguez file au Qatar

Fin du tour d'Europe pour le milieu offensif colombien qui signe au Qatar.

Une nouvelle aventure pour James Rodriguez. Alors qu'il lui restait un an de contrat à Everton, l'international colombien quitte l'Angleterre pour le Qatar. Il s'est engagé avec Al-Rayyan, où il rejoint, entre autre, l'ancien Trudonnaire Yohan Boli.

James Rodriguez avait rejoint Everton il y a tout juste un an. Au total, il a disputé 26 rencontres, inscrit 6 buts et distillé 9 assists avec les Toffees. Avant ça, il avait porté les couleurs du Real, de Porto, du Bayern et de Monaco.