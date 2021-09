La Sociedad s'impose et monte provisoirement sur le podium

En attendant le Barça à 22h, les deux rencontres prévues à 19h30 se sont soldées par deux victoires à l'extérieur

Menée 1-0 à la pause sur la pelouse de Grenade, la Real Sociedad a su renverser la vapeur en seconde période et monte provisoirement sur la troisième marche du podium. Après l'ouverture du score de Sanchez à la 9e minute de jeu, la Real a du attendre la 52e minute de jeu pour égaliser par l'intermédiaire d'Elustondo. Huit minutes plus tard, Merino plaçait les siens aux commandes, 1-2. A vingt minutes du terme, Milla égalisait depuis le point de penalty. Alors que l'on se dirigait vers un partage, Elustondo, encore lui, a marqué le but décisif à la 82e minute. Grâce à ce succès, la Real Sociedad remonte provisoirement sur la troisième marche du podium, un point derrière l'Atletico.

Dans l'autre rencontre, le Betis s'est imposé 1-3 sur la pelouse d'Osasuna. Accrochés au repos (1-1), les Vert ont forcé la décision dans les dix dernières minutes, via Juanmi d'abord, et Willian José dans le temps additionnel. Grâce à ce deuxième succès de la saison, le Betis remonte provisoirement à la 7e place de Liga, en attendant le résultat du Barça ce soir sur la pelouse de Cadiz.