📷 L'impressionnante blessure du joueur de l'Espanyol Aleix Vidal

Aleix Vidal a vécu un une rencontre compliquée avec l'Espanyol contre le Betis ce dimanche lors de la 5e journée de de Liga. L'ex-joueur du FC Barcelone a été victime d'une vilaine entaille au niveau du genou suite à un tacle un peu trop appuyé.

Le joueur a dû être recousu avec 15 points de suture. Cette blessure rappelle celle de Guillaume Gillet lors du Clasico contre le Standard. L'actuel joueur de Charleroi avait été victime d'une entraille de 15 centimètres au niveau du genou.

Ffs what a nasty foul. Look at Aleix Vidal’s shin 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/4I4DweDHPj