Sébastien, le premier des Thill à marquer en Ligue des Champions

La fratrie Thill a placé le football luxembourgeois sur la carte de l'Europe. Le cadet, Vincent, en est le plus grand talent, mais c'est bien l'aîné, Sébastien, qui a inscrit un premier but en poules européennes.

Moment historique pour la famille Thill ce mardi : l'aîné des trois frères, Sébastien (27 ans), a offert d'une frappe absolument splendide les trois points au Sheriff Tiraspol sur la pelouse du Real Madrid. Une prestation historique pour le club moldave, et une délivrance pour le joueur arrivé il y a moins d'un an en Transnitrie depuis le Progrès Niederkorn, après une expérience catastrophique à Tambov.

Le petit club russe de Tambov a en effet fait faillite la saison passée, et Sébastien Thill ne verra pas la couleur de son salaire pendant les 4 mois passés à 400km au sud de Moscou. Il change de monde(mais pas de langue) en novembre, et est à nouveau prêté par le Progrès direction le Sheriff Tiraspol. Là, enfin, il peut découvrir le football professionnel pour de bon, lui qui était jusque là en partie jardinier pour la commune de Niederkorn.

La fierté d'un frère

Thill est l'aîné mais était donc le dernier des trois à s'exporter, le dernier des trois à devenir professionnel. Olivier Thill (24 ans) quittait lui Niederkorn en 2018 pour Oufa, petite ville de Bachkirie, près des monts Oural. Aujourd'hui à Poltava (D1 ukrainienne), où il compte 3 buts et 4 assists en 8 matchs de championnat, Olivier a cependant eu des mots d'admiration pour son grand frère : "J'ai toujours rêvé d'être comme toi. Tu es mon inspiration, je suis si fier de toi", écrit-il sur Instagram.

Olivier Thill's message to his older brother 👇🏼 pic.twitter.com/2ugnvruHbw — Football in Luxembourg 🇱🇺 (@LuxembourgFooty) September 28, 2021

À Poltava, c'est également là que cet été, Vincent Thill (21 ans), le cadet, a rejoint son frère. Alors que ses aînés étaient surtout connus au Luxembourg, le petit dernier s'est fait un nom en France : il était présenté comme l'une des pépites du centre de formation de Metz, l'un des plus grands talents du football luxembourgeois, et certains évoquaient même à l'époque un intérêt ... du Bayern Munich, rien que ça. Vincent Thill deviendra le premier joueur né dans les années 2000 à jouer dans l'un des 5 grands championnats européens (avec Metz).

Au nom du père ?

Pourtant, alors que Vincent voit sa carrière stagner, c'est bien le plus âgé des Thill, Sébastien, qui est sur le devant de la scène cette semaine. Il devient également le premier de sa fratrie à avoir marqué en poules d'une compétition européenne (Vincent n'a jamais joué en Europe, Olivier compte 4 buts en préliminaires de C1 et UECL).

Tous trois sont également internationaux luxembourgeois, et ce n'est probablement qu'une question de temps avant qu'ils se retrouvent alignés les uns aux côtés des autres avec le Luxembourg. Lors des derniers matchs de qualification, Olivier et Sébastien étaient présents, pas Vincent, blessé. En attendant, leur père, Roger Thill, 14 fois international, se voit peut-être désormais contester le trophée du plus beau but inscrit par un membre de la famille. Celui de Sébastien était en tout cas plus important. Mais cette frappe au coup d'envoi inscrite en 1997 avec le CS Gravenmacher prouve que chez les Thill, on a le football dans le sang ...