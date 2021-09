🎥 Le plus beau but de semaine en Ligue des Champions est connu

Cette semaine, en Ligue des Champions, les Gauchers ont été mis à l'honneur.

Arrivé cet été libre en provenance du FC Barcelone, Lionel Messi (34 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) a ouvert son compteur contre Manchester City (2-0) mardi en Ligue des Champions. Et de quelle manière ! Pour son premier but sous les couleurs parisiennes, l'attaquant argentin a scellé la victoire de son équipe d'une frappe soudaine du gauche depuis l'entrée de la surface.

Avec cette réalisation, la "Pulga" remporte le titre honorifique du plus beau but de la 2e journée de la phase de poules de C1, décerné par l'UEFA, devant Sébastien Thill (Sheriff Tiraspol), Alex Telles (Manchester United) et Antoine Griezmann (Atletico Madrid).