La défense et le cas Vanheusden : Roberto Martinez s'exprime

C'est clairement le secteur qui pose question avant la Nations League : la défense. Thomas Vermaelen est absent pour raisons sanitaires, mais l'absence de Zinho Vanheusden a surpris.

Roberto Martinez en est conscient : "Le secteur défensif est un défi que nous devons relever et une situation que nous devrons gérer. Thomas Vermaelen est malheureusement retenu au Japon pour des raisons de quarantaine, et Zinho Vanheusden ne s'est pas entraîné récemment", explique le sélectionneur des Diables Rouges après avoir révélé les 24 joueurs qui disputeront la Ligue des Nations.

"C'est l'un des challenges de l'avenir pour la Belgique, avec le départ à la retraite de Kompany, les absences à répétition de Vermaelen. Mais je suis confiant, la relève sera là à l'avenir et nous disposons encore d'assez d'expérience avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen", estime Martinez.

Zinho Vanheusden incertain et protégé

L'absence de Zinho Vanheusden n'est donc pas basée sur des critères sportifs, mais parce que l'ancien capitaine du Standard est incertain. "Il ne s'est pas entraîné les deux derniers jours et comme la sélection devait être donnée dès aujourd'hui, nous avons décidé d'être prudents. Cependant, si sa situation évolue et qu'il y a une absence dans le groupe, il est possible que Zinho soit rappelé", précise Roberto Martinez.

La sélection des Diables ne comporte donc que 4 défenseurs centraux "de métier", à savoir Alderweireld, Boyata, Denayer et Vertonghen. Leander Dendoncker pourrait éventuellement y dépanner, de même que ... Axel Witsel, qui y a évolué cette saison avec Dortmund.