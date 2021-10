Un autre joueur de Chelsea dans le viseur de la Roma et de Mourinho?

Ruben Loftus-Cheek pourrait lui aussi rejoindre la Roma dans les prochains mois.

Alors que Tammy Abraham a quitté Londres l'été dernier et rend de précieux services à la Roma (4 buts et 2 assists en 8 matchs), un autre élément offensif de Chelsea serait dans le viseur du club romain, selon les informations de Calcio Mercato.

À 25 ans, Ruben Loftus-Cheek n'a plus vraiment voix au chapitre chez les Blues. Il a très peu joué depuis le début de saison et devrait chercher une porte de sortie dès le prochain mercato. La saison dernière, il avait été prêté à Fulham et avait inscrit 1 but en 35 matchs avec les Cottagers.