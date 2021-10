L'Inter s'impose et donne le ton

Avec la victoire de l'Inter hier, un trio de tête semble s'envoler en Série A

Hier soir, l'Inter s'est imposé 1-2 sur la pelouse de Sassuolo. Les hommes de Simone Inzaghi étaient pourtant menés 1-0 au repos après un but de Domenico Berardi. Une minute après un quadruple changement des Nerrazurri, Edin Dzeko, monté au jeu quelques secondes plus tôt, égalise pour l'Inter. Il s'agit du sixième but de l'attaquant Bosnien en sept rencontres avec l'Inter. A dix minutes de la fin de la rencontre, Lautaro Martinez, depuis le point de penalty, inscrit le but décisif pour l'Inter. C'est le cinquième but en six matchs pour l'Argentin, qui forme un duo incroyablement prolifique avec Dzeko en ce début de saison.

Les hommes de Simone Inzaghi sont deuxièmes de Série A, et surveilleront avec attention les résultats de Naples, de l'AC Milan et même de la Roma.