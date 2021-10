Thomas Meunier forfait pour le Final Four de la Ligue des Nations

La sélection de Thomas Foket laissait peu de places au doute, l'Union Belge a confirmé le forfait du latéral de Dortmund.

Pas de chance pour Thomas Meunier! Le latéral droit n'avait pas pu jouer lors du rassemblement des Diables début septembre, mais il avait retrouvé la forme depuis, avec son club. Touché au genou et à un orteil, le Gaumais avait dû quitter le terrain, samedi contre Augsbourg avec le Borussia et l'Union Belge a confirmé son forfait pour la Ligue des Nations, ce lundi soir.

Suspendu pour la demi-finale du Mondial en 2018, Thomas Meunier manquera à nouveau une rencontre contre la France. Et c'est Thomas Foket qui en profite pour rejoindre les groupes des 24. Le latéral du Stade de Reims arrive en pleine confiance: il avait inscrit son premier but avec les Diables début septembre, il vient tout juste d'inscrire également son premier but en Ligue 1.