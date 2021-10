🎥 Jonathan David en pleine bourre avec le LOSC

Le Canadien débute la saison en force.

Parti de Gand pour rejoindre Lille en échange d'un chèque de plus de 25 millions d'euros, Jonathan David avait connu quelques soucis d'efficacité lors de ses débuts lillois l'année dernière. Douze mois plus tard, le refrain est totalement différent.

Champion de France la saison dernière avec le LOSC, il avait inscrit 13 buts en 37 matchs de championnat. Il est parti sur des bases nettement plus solides cette saison. Homme fort de la victoire lilloise contre Marseille, l'ancien Buffalo a inscrit ses cinquième et sixième buts (en neuf matchs) de la saison, dimanche après-midi.

Et ça permet au LOSC de se relancer après une entame de championnat fébrile. Les Lillois n'avaient gagné qu'un seul de leurs six premiers matchs de Ligue 1, ils restent sur trois victoires consécutives et sont revenus à deux points du podium.

đŸ€© Ce renversement de jeu de @renatosanches35

🙌 Le contrôle et le centre de Tim Weah

đŸ”„ La finition du double buteur @itsJoDavid

🗣 L'envolée lyrique de @mickaelfoor



Quel geste avez-vous préféré sur cette action d'école ? 😍 pic.twitter.com/6WLZV7rHUT — LOSC (@losclive) October 4, 2021