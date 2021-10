Le bel hommage de Jean-Michel Aulas à Bernard Tapie

Dimanche, l'Olympique de Marseille a perdu l'une de ses plus grandes légendes avec le décès de son ancien président Bernard Tapie.

Proche de Bernard Tapie, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a tenu un discours poignant pour lui rendre hommage. "C'est un grand malheur car il représentait tout une histoire. C'est un personnage, qui au travers du football mais aussi de l'entreprise, avait à l'époque apporté de nombreuses innovations. Il était très engagé, comme dans le football, et il l'a fait avec des résultats car il a aussi réussi à redresser de nombreuses entreprises", a déclaré l'homme fort des Gones dans une vidéo publiée sur Twitter avant de poursuivre.

"Souvent, on retient les choses qui ont moins bien marché, mais là, on avait un personnage qui a réussi formidablement dans le football et qui donnait aussi de l'envie, de l'espoir aux footballeurs et aux entrepreneurs. Il m'a donné le goût de m'intéresser à un club de foot, de donner le meilleur de soi-même pour que le foot soit très représentatif à travers un club et une ville. C'est lui qui avait dit qu'il y avait peut-être quelqu'un à Lyon qui pouvait apporter sa contribution. Je ne le savais pas moi-même que j'allais devenir un président de club qui a duré, ce qui est plutôt rare dans ce monde", a conclu Aulas.