📷 Mésaventure pour de nombreux supporters belges partant pour Milan

Un avion transportant plusieurs centaines de supporters belges a été retardé, avant finalement d'être évacué, les fans des Diables devant réembarquer dans un autre vol.

Une Ligue des Nations qui commence de manière mouvementée pour certains supporters des Diables Rouges : un vol à direction de Milan et devant emmener plus de 200 supporters des Diables vers la demi-finale de ce mercredi a été maintenu au sol par des problèmes techniques. Après de longues minutes d'attente, tout le monde, y compris notre collègue Johan Walckiers et, entre autres, Georges Grün (consultant pour RTL) a dû sortir de l'avion et embarquer dans un autre ...