Sterling revient sur la finale de l'Euro: "Certains nous félicitent, mais il n'y a pas de quoi"

La finale de l'Euro a laissé un arrière-goût dans la bouche de Sterling.

Finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions, Raheem Sterling (26 ans, 70 sélections et 18 buts) n'a pas eu plus de chance à l'Euro puisque l'Angleterre a perdu en finale contre l'Italie (1-1, 2-3 tab). Un match sur lequel l'ailier de Manchester City est revenu.

"Il y a de la fierté et des regrets. Il y a toujours des gens qui nous félicitent ou quelque chose comme ça. Je pense tout de même qu'il n'y a pas grand-chose à féliciter car nous n'avons pas gagné. C'est ce qui est génial dans l'équipe, nous ne nous contentons pas de bien faire et de faire le spectacle pour le pays, nous voulions vraiment rentrer à la maison avec ce trophée et c'est la mentalité de l'équipe maintenant", a indiqué le Citizen pour Sky Sports.

Rendez-vous au Qatar pour un nouvel essai.