Qualifications Europe: Les premiers cadors peuvent valider leur billet pour le Mondial

Lors de cette trêve internationale, les premiers cadors peuvent déjà se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde.

Un petit mois après la précédente, une nouvelle trêve internationale a, à nouveau, interrompu les championnats européens. Lors de cette trêve qui comportera deux rencontres internationales, les premiers cadors européens peuvent déjà se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde.

L'Allemagne

Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, les Allemands ont inscrits douze buts en trois rencontres, le tout sans en encaisser. La Mannschaft semble avoir retrouvé toute sa superbe et pourrait déjà valider son billet pour le Qatar dès cette trêve internationale. L'Allemagne reçoit la Roumanie ce soir avant de se déplacer en Macédoine du Nord lundi. En cas de six sur six, les hommes d'Hansi Flick comptabiliseraient 21 points, et seul un sans faute de l'Arménie en Islande et en Roumanie les priveraient d'une qualification pour le prochain Mondial.

L'Angleterre

Les Three Lions ont débuté leur campagne qualificative par cinq victoires en autant de rencontres, les plaçant déjà sur un fauteuil très confortable, malgré leur partage en Pologne le mois dernier. L'équipe entrainée par Gareth Southgate se rendra à Andorre demain, avant de recevoir la Hongrie dans quatre jours. En réalisant un six sur six, l'Angleterre comptabiliserait 22 points. Il faudrait deux victoires de l'Albanie en Hongrie et contre la Pologne pour ne pas voir les Anglais qualifiés dès mardi.

Le Danemark

Les Danois pourraient être la seule équipe des cinq groupes de 6 à être qualifiée dès la septième journée. Pour ce faire, Simon Kjaer et ses équipiers devront s'imposer en Moldavie en espérant que l'Ecosse ne batte pas Israel à domicile. Et même si les Ecossais venaient à s'imposer, le Danemark compterait encore sept points d'avance à trois journées de la fin et n'auraient besoin que d'un point face à l'Autriche, les Iles Féroé ou l'Ecosse pour se qualifier. On peut donc le dire: en cas de victoire demain en Moldavie, les hommes de Kasper Hjulmand seront de la partie au Qatar.

© photonews

Les autres grandes nations, telles que le Portugal, la France, l'Espagne, l'Italie et la Belgique ne peuvent pas encore se qualifier dès cette trêve internationale, mais elles sont évidemment en excellente posture pour se qualifier. Seuls les Pays-Bas et la Croatie ne figurent pas seuls en première position de leur groupe. Pourrait-on voir un ténor européen obligé de passer par les barrages?