Ballon d'Or : Lionel Messi sait pour qui il voterait

Grand favori à sa propre succession pour le Ballon d'Or, la Pulga n'aura pas l'occasion de participer au vote pour décerner la plus prestigieuse des récompenses individuelles, celui-ci étant réservé aux journalistes.

Toutefois, cela n'a pas empêché Lionel Messi (34 ans, 3 matchs en L1 cette saison) de faire part de ses choix lors d'une interview accordée à France Football. "Si je devais voter ? J'ai toujours peur d'oublier quelqu'un lorsqu'on me pose ce genre de questions… Évidemment, dans mon équipe, il y en a au moins deux pour que je voterais sûrement : Neymar et Kylian. Et puis Robert Lewandowski, qui vient de réaliser une grande année. Il y a aussi Karim Benzema, qui a été excellent. On sait que les titres ont aussi leur importance : la Ligue des Champions, l'Euro et la Copa America pèseront sans doute dans le vote", a confié le joueur du PSG dans un entretien qui paraîtra samedi.

Messi avait été récompensé en 2019 avec un sixième Ballon d'Or.