Le Barça va prolonger une grande promesse

A seulement 18 ans, il est devenu incontournable dans l'effectif du Barça

Nominé pour le Trophée Kopa ainsi que pour le Ballon d'Or, Pedri progresse de mois en mois à Barcelone. Le jeune joueur de 18 ans va, selon Mundo Deportivo, prolonger son contrat au Barça. La direction a en effet trouvé un accord avec le joueur pour une prolongation de cinq ans.

Malgré une situation financière précaire, le Barça refuse catégoriquement de se séparer de ses pépites et misera de plus en plus sur eux les années à venir.