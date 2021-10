Le Brésil partage en Colombie et ne dépassera donc pas les Diables

Cette nuit, les qualifications pour le Mondial 2022 continuaient en Amérique du Sud. Neymar faisait son retour avec le Brésil, mais n'a pas pu aider la Seleçao à l'emporter.

Pas de dixième victoire d'affilée dans ces qualifications pour le Brésil : la Seleçao a laissé filer ses premiers points, en déplacement à Barranquilla, en Colombie. Neymar était de retour après sa suspension et était titulaire, mais les Auriverde n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge (0-0) face à des Cafeteros où était aligné le Genkois Carlos Cuesta en défense centrale.

Le Brésil reste naturellement leader de son groupe, 6 unités devant l'Argentine, et la Colombie garde 3 points d'avance sur le 6e (le Paraguay) et est donc au chaud dans les places qualificatives. Pour la Belgique, ce résultat signifie que malgré nos deux défaites consécutives, le Brésil, seule équipe à pouvoir nous dribbler en tête du classement FIFA, ne nous chipera finalement pas la place de numéro 1 mondial. Il aurait fallu deux victoires brésiliennes, cette nuit en Colombie et vendredi contre l'Uruguay.

Les autres matchs

Dans les autres rencontres qualificatives de la zone AmSud, l'Equateur d'Angelo Preciado (Genk), titulaire, a perdu de précieux points au Venezuela, lanterne rouge de la poule (2-1). Les Equatoriens restent 3es du groupe avec 16 points.

Le Pérou a perdu une occasion de se rapprocher des places qualificatives, s'inclinant en Bolivie (1-0), avant-dernière du groupe. Le but bolivien a été inscrit par Ramiro Vaca, joueur du Beerschot, tandis qu'un autre Vaca (Henry) était exclu quelques minutes plus tôt.