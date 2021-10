Charles De Ketelaere a mis fin à 7 ans de disette brugeoise !

Le jeune joueur du Club de Bruges a marqué son premier but avec les Diables Rouges et a surtout effacé Nicolas Lombaerts des tablettes.

Ce 10 octobre 2021, contre l’Italie, Charles De Ketelaere a ouvert un peu plus un beau chapitre avec les Diables Rouges. En trompant Donnarumma, il a en effet ouvert son compteur en équipe nationale.

Voir un joueur formé au Club de Bruges marquer avec les Diables, ce n’est pas une habitude au regard des dernières années. Pour en trouver trace, il faut même retourner jusqu’en 2014. C’était lors de d’une rencontre entre la Belgique et l’Islande, le 12 novembre 2014. Ce jour-là, notre équipe nationale s’était imposée sur le score de 3-1 avec un but de Nicolas Lombaerts. Petit bémol, ce dernier n’a jamais joué avec l’équipe première du Club.

Si on veut aller rechercher un joueur formé au Club, qui a joué en équipe première et qui a marqué avec les Diables, il faut remonter jusqu’en 2007, un but de Karel Geraerts contre l’Arménie. Autant dire une éternité.

Charles De Ketelaere a donc fait oublier tout cela, et ouvre aussi la voie à d’autres joueurs formés au Club, qui se veut plus actif dans l’éclosion des jeunes de leur centre de formation.