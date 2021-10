Deux favoris pour remplacer Steve Bruce à Newcastle?

Depuis le rachat du club, Steve Bruce sait que ses jours sont comptés.

Selon la presse anglaise de ce mardi, et plus particulièrement The Sun, deux candidats seraient les deux favoris pour remplacer Steve Bruce à la tête de Newcastle. Le premier est une vieille connaissance de la Premier League: Frank Lampard.

Depuis son départ de Chelsea, l'ancien international anglais est à la recherche d'un nouveau défi, lui qui avait qualifié les Blues pour la Ligue des Champions avant de prendre la porte, remplacé par Thomas Tuchel.

L'autre candidat numéro 1 est Lucien Favre. Le Suisse, passé par Nice, Mönchengladbach et dernièrement le Borussia Dortmund, est aussi libre. Il reste à voir ce que décidera la nouvelle direction de Newcastle. Puis après tout, Steve Bruce est toujours là...