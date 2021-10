Roberto Martinez était déjà présent à l'entraînement des U21

Pas de repos pour Roberto Martinez : à peine rentré d'Italie, le sélectionneur des Diables Rouges a assisté à l'entraînement des U21 ce lundi.

On peut reprocher énormément de choses à Roberto Martinez, et c'est à la mode ces derniers jours, mais on ne peut pas lui enlever qu'il travaille beaucoup. Sa double casquette de coach fédéral et de directeur technique de la fédération lui tient à coeur, et au lendemain de l'échec en Ligue des Nations, le Catalan était déjà de retour au boulot.

Het Laatste Nieuws rapporte ainsi que Martinez était présent ce lundi à l'entraînement des Diablotins de Jacky Mathijssen, dernier avant le très important duel face au Danemark U21 ce mardi à Den Dreef. Notons qu'alors qu'il était à Turin avec les Diables Rouges, Arthur Théate sera bel et bien de la partie avec les U21 ce mardi.