Tchouameni a tapé dans l'oeil d'un grand d'Europe

Le milieu de terrain de l'AS Monaco a été excellent lors du Final Four de la Ligue des Nations.

Excellent sous le maillot de l'AS Monaco et de l'équipe de France, Aurélien Tchouaméni (21 ans, 14 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) est promis à un bel avenir dans un grand club européen. Après la Juventus Turin et Chelsea, c'est au tour du Real Madrid de noter le nom du Monégasque sur ses tablettes.

Selon le quotidien espagnol Marca, qui en fait sa Une ce mardi, la Casa Blanca cible l'ancien Bordelais pour en faire le remplaçant de Casemiro la saison prochaine. L'équipe entraînée par Carlo Ancelotti cherche un autre milieu puissant et précieux à la récupération pour faire souffler le Brésilien.

Sous contrat jusqu'en 2024, Tchouaméni est actuellement évalué à 35 millions d'euros par Transfermarkt. Nul doute que l'ASM en demandera bien plus s'il continue d'enchaîner les belles performances.