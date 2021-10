Des Diables aux Diablotins, la folle semaine d'Arthur Theate

Une première sélection avec les Diables suivie d'un match décisif avec les Diablotins, Arthur Theate n'a pas chômé.

Appelé en renfort pour le Final Four de la Ligue des Nations, Arthur Theate devra toutefois encore attendre avant de disputer ses premières minutes avec les Diables Rouges. Mais au retour de Turin, le défenseur de Bologne a directement rejoint les Diablotins.

Et il était titulaire, mardi soir, pour affronter le Danemark. "Ce n'était évidemment pas facile de revenir, après la déception du Final Four, car, c'est clair qu'on voulait le remporter. Mais il faut pouvoir passer à autre chose et, quand je suis avec les Diablotins, je me concentre sur ma mission avec les Diablotins, quand je suis avec les Diables, je me concentre sur ce que j'ai à faire avec les Diables", confiait-il après la victoire belge contre le Danemark.

Arthur Theate a mêlé les actes à la parole, mardi soir: il a disputé un excellent match, ponctué d'un superbe assist pour Lois Openda, sur le but qui a permis aux jeunes Belges de s'imposer et de réaliser le 12 sur 12.