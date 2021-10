🎥 La superbe performance de Neymar cette nuit face à l'Uruguay

Neymar et le Brésil ont aisément battu l'Uruguay cette nuit et le joueur du PSG a fait le show.

Avec un but plein de roublardise dans un angle compliqué, de nombreuses passes tranchantes et un assist pour le quatrième but de ses couleurs signé Gabriel Barbosa, Neymar a fait le show cette nuit lors de la belle victoire du Brésil face à l'Uruguay (4-1). Revenu de suspension face à la Colombie pour un partage frustrant (0-0), le Parisien est visiblement à nouveau dans son élément en Seleçao, alors qu'il annonçait récemment que le Mondial 2022 serait son dernier.