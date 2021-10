Un ancien joueur du Beerschot dévoile une anecdote particulière sur Marc Brys : "Je lui ai dit que j'allais le tuer"

Le coach d'OHL a vécu un moment houleux avec un de ses joueurs lors de son deuxième passage au Beerschot.

Denis Prychynenko a quitté le Beerschot cet été pour Deinze après plus de cinq années passées au Kiel. Le défenseur allemand (d'origine ukrainienne), a vécu de beaux moments avec le club anversois mais le joueur du 29 ans a révélé une anecdote plutôt particulière à l'époque où il était sous les ordres de Marc Brys.

"Au départ, Brys préférait Swinkels et Van den Bergh. C'était compliqué pour moi. J'ai eu plusieurs discussions houleuses avec le coach à l'époque. J'ai pris la place de Swinkels qui était blessé durant trois semaines et nous avions gagné nos trois matches. Brys a décidé malgré tout de refaire confiance à Swinkels dès son retour. Je bouillonais de l'intérieur et il m'a dit : "que vas-tu faire Denis ?" Je lui ai répondu que j'allais le tuer et que s'il me parlait comme ça, j'allais le frapper."

Une chose est sûre : pas question de contrarier Denis Prychynenko.