Bundesliga : Meunier participe à la victoire de Dortmund, Boyata et le Hertha s'imposent, Wolfsburg et ses Belges défaits

Journée plutôt positive pour nos Belges en Bundesliga.

La 8e journée de Bundesliga fut intéressante pour nos Belges. Titulaire contre Mainz, Thomas Meunier a participé à la victoire de Dortmund 3-1. Le latéral droit a amené le centre sur le premier but de Reus. En seconde période, c'est l'inévitable Erling Haaland qui s'est chargé de doubler la mise sur penalty avant d'inscrire un second but dans le temps additionnel. Sur le banc, Thorgan Hazard et Axel Witsel sont montés durant le second acte (respectivement à la 67e et à la 85e).

Présent dans le quatre arrière de l'Hertha Berlin avec le brassard de capitaine, Dedryck Boyata a livré une belle prestation lors de la victoire des siens 1-2 à Francfort. Richer et Ekkelenkamp ont inscrit les deux buts berlinois.

L'après-midi de Casteels, Bornauw, Lukebakio et Vranckx a par contre été beaucoup moins positive avec Wolfsburg. Opposés à l'Union Berlin, les Loups se sont inclinés sur le score de 2-0. A noter que Casteels et Bornauw ont joué l'intégralité de la rencontre. Lukebakio a cédé sa place à la 84e alors que Vranckx est monté à l'heure de jeu.

Les autres résultats de l'après-midi en Bundesliga :

Fribourg 1-1 Leipzig

Greuther Fürth 0-1 Bochum