Chelsea s'impose par le plus petit écart à Brentford

Les Blues reprennent la tête du championnat à Liverpool.

Après les victoires de Liverpool et de Manchester City et la défaite de United à Leicester, Chelsea avait un joli coup à jouer ce soir. Grâce à un but de Ben Chilwell, les Blues se sont imposés 0-1 sur la pelouse de Brentford et reprennent la tête de la Premier League.

Titularisé aux côtés de Timo Werner, Romelu Lukaku a cédé sa place à Kai Havertz à la 77e minute.

Au classement, les Blues de Chelsea reprennent donc la tête de la Premier League, avec un point d'avance sur Liverpool et deux points sur Manchester City. Manchester United, défait cette après-midi sur la pelouse de Leicester, sort du top 4 et compte désormais cinq points de retard sur les hommes de Thomas Tuchel.