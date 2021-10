Covid-19 : l'astuce des Reds pour éviter la quarantaine de deux joueurs

Un calendrier chargé attend Liverpool.

Appelés pour jouer avec la Seleção, Alisson Becker et Fabinho ont directement rejoint Madrid en provenance du Brésil, et ce, afin d'éviter les règles de quarantaine imposées par le Royaume-Uni.

En effet, les deux hommes ont joué avec le Brésil contre le Vénézuela et la Colombie, deux pays qui figurent en zone rouge pour le Royaume-Uni en terme de coronavirus. Cela signifie donc que tout voyageur arrivant de ces pays doit observer dix jours de quarantaine.

Pour Jürgen Klopp, cette situation n'est pas idéale et ce dernier espère que les règlements pour les sportifs au Royaume-Uni seront améliorés : "J'espère que les joueurs seront en mesure de se mettre au travail mardi. Ils reviendront ensuite un peu plus tard que nous, afin de pouvoir revenir selon la procédure normale. Bien sûr, ils auraient pu rentrer en Angleterre par avion, mais avec toutes les règles de quarantaine, ils auraient dû s'isoler de leurs familles. Alisson a trois enfants, part avec l'équipe nationale et est ensuite isolé pendant dix jours à chaque fois à cause des mêmes bêtises. Nous avons besoin de solutions pour cela", a déclaré l'Allemand à la BBC.

Les Reds affrontent Watford cet après-midi avant son déplacement à Madrid pour y affronter l'Atletico.