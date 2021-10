Naples poursuit sa série de victoires grâce à Victor Osimhen

Alors que le Napoli a raté un penalty et a vu un but annulé par le VAR, Victor Osimhen a sauvé les siens dans les dernières minutes.

Victorieux dans la douleur hier face à Verone, le Milan AC avait mis la pression sur le Napoli, qui était en tête de la Série A. Les hommes de Luciano Spalletti ont bien failli perdre ce soir leurs premiers points de la saison en partageant l'enjeu face au Torino. A dix minutes du terme, Naples piétinait toujours après un penalty manqué de Lorenzo Insigne et un but annulé par le VAR. Il aura fallu attendre la 81e minute pour que Victor Osimhen n'inscrive son cinquième but de la saison et permette à Naples de poursuivre son incroyable début de championnat. Les Napolitains signent le 24/24 et caracolent en tête du classement.