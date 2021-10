Kevin De Bruyne est le deuxième joueur ayant créé le plus d'occasions en Europe ces 4 dernières saisons

Sur les quatre dernières saisons, Kevin De Bruyne est le deuxième joueur ayant créé le plus d’occasions en Europe. Le Diable Rouge a créé pas moins de 366 occasions en 9.147 minutes disputées, soit une occasion toutes les 25 minutes. Seul le Français Dimitri Payet fait mieux, avec 383 occasions en 9.165 minutes jouées.

Since the start of the 2017/18 season, Dimitri Payet has created more chances than any other player in Europe's top five leagues.



