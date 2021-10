🎥 Le superbe but de Kyriani Sabbe avec Bruges en Youth League

Le Club de Bruges a dû se contenter du point du partage, mardi après-midi, contre CIty en Youth League. Et pourtant, les Brugeois ont longtemps mené grâce à cette superbe frappe de Kyriani Sabbe dans les arrêts de jeu de la première période.

"Je suis droitier, mais j'ai vu la balle arriver sur mon pied gauche et je n'ai pas hésité. Ensuite, j'ai célébré car cela ne m'arrive pas si souvent de marquer, je vois ça comme une récompense de mon travail", se réjouit le jeune Brugeois sur les réseaux sociaux du Club.

Dankzij het prachtige doelpunt van Sabbe is @ClubNxt weer dicht bij een schitterende prestatie in de @UEFAYouthLeague gekomen.

In het slot slikten ze nog de gelijkmaker, maar ze blijven nog steeds ongeslagen! 💪😎#UYL #uefayouthleague #pickxsports @ClubBrugge pic.twitter.com/kGhp0zukv4