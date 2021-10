Neymar absent pour le choc face à Marseille ?

Le Brésilien n'a pas pu prendre part à la rencontre face au RB Leipzig.

Absent du groupe de Ligue des Champions qui affrontait le RB Leipzig, Neymar (blessé) était un absent de marque du côté du Parc des Princes.

Dimanche, le PSG se déplace au Vélodrome pour un choc attendu de Ligue 1, un rendez-vous que le Brésilien pourrait toutefois également manquer.

Mauricio Pochettino a en effet confirmé qu'il devait encore observer un temps de repos : "Neymar a un petit problème musculaire, et je pense qu'il faut le préserver plusieurs jours. J'espère qu'il sera de retour le plus rapidement possible", a confié le technicien argentin au micro de Canal+.