Romelu Lukaku en quête de relance, un nouveau morceau de choix pour Jan Vertonghen

Il y aura quelques Belges au programme du jour en Ligue des Champions. Avec un nouveau choc, notamment, au menu de Jan Vertonghen et de Benfica.

Sept joueurs belges pourraient garnir les pelouses de Ligue des Champions ce mercredi, zoom sur le menu qui les attend.

Les Loups et Amadou Onana espèrent leur première victoire

Ce sont les Belges de Wolfsburg qui donneront le coup d'envoi de la soirée, sur la pelouse du Red Bull Salzbourg. Et l'objectif sera clair pour Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Dodi Lukebakio et Aster Vranckx: collecter une première victoire et s'installer en tête du groupe.

Objectif similaire pour Amadou Onana et le LOSC, qui accueillent le FC Séville dans le Nord de la France. Après deux journées, les Lillois (1 point) pointent à la dernière place du groupe G, mais les positions sont loin d'être figées: leader, Salzbourg possède quatre unités, le FC Séville et Wolfsburg partagent la deuxième place avec deux unités.

Un sacré défi pour Jan Vertonghen

Dans le groupe E, Jan Vertonghen poursuit sa tournée des Grands Ducs. Trois semaines après avoir étrillé le Barça, Benfica accueille le Bayern, mercredi soir. Un défi encore plus imposant: les Bavarois sont aussi impressionnants en Ligue des Champions (2 victoires, 8 buts marqués, pas un seul but concédé) qu'en championnat: ils viennent d'étriller Leverkusen et seront en confiance au moment de monter sur la pelouse du Stade la Luz.

Big Rom' en recherche de confiance

Alors qu'il n'a pas marqué lors de ses six dernières sorties avec les Blues, Romelu Lukaku retrouvera-t-il le chemin des filets, mercredi soir? S'il est aligné (Thomas Tuchel a laissé planer le doute), le buteur belge tentera de mener Chelsea à la victoire contre Malmö.

Une rencontre que les tenants du titre ne peuvent pas prendre à la légère: battu à la Juventus, Chelsea partage la deuxième place de son groupe avec le Zenit, trois points derrière les Bianconeri.