Du nouveau dans "l'affaire Icardi"

L'attaquant argentin était, aux dernières nouvelles, retournés à Milan pour retrouver sa femme et ses enfants.

Absent depuis dimanche en raison d’un problème de couple à régler avec sa femme et agent Wanda Nara, qui était repartie à Milan avec ses enfants, l’attaquant Mauro Icardi (28 ans, 11 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) a enfin effectué son retour à l’entraînement du Paris Saint-Germain ce jeudi, indiquent RMC Sport et le journal Le Parisien.

Après de multiples rebondissements au cours des derniers jours, le couple s’est semble-t-il réconcilié et l’Argentin, qui avait déclaré forfait pour la réception du RB Leipzig (3-2) mardi en Ligue des Champions, devrait être en mesure de briguer une place dans le groupe qui affrontera l’Olympique de Marseille dimanche en Ligue 1.