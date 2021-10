Grâce à un grand Ludovic Blas, Nantes s'impose face à Clermont

Le FC Nantes d'Antoine Kombouare pointe à la cinquième place de Ligue 1.

Après une première mi-temps marquée par les exclusions de Gastien et de Corchia, Nantes revenait au vestiaire en menant par le plus petit écart grâce à un but de Girotto. Après l'égalisation de Bayo, auteur de son sixième but de la saison, Ludovic Blas inscrivait également son sixième but pour permettre au FC Nantes de l'emporter face à Clermont.

Cinquième, le FC Nantes d'Antoine Kombouare a inscrit seize buts en onze rencontres, une première depuis l'exercice 2000-2001. Clermont pointe à la quatorzième place de Ligue 1.