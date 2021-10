La soirée mouvementée de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic est rentré encore un petit peu plus dans l'Histoire hier soir.

Pour son retour de blessure avec Milan, Zlatan Ibrahimovic a vécu une soirée mouvementée lors de la victoire 2-4 de son équipe face à Bologne et Arthur Theate. Il est d'abord devenu le 7ème joueur de champ de l'Histoire à être titularisé en Serie A à 40 ans, après Billy Costacurta, Paolo Maldini, Javier Zanetti, Silvio Piola, Sergio Pellissier et Pietro Vierchowod

En début de seconde période, alors que Milan menait sereinement 0-2, Zlatan a inscrit le premier but contre son camp de sa carrière en 957 matchs officiels et a permis à Bologne de revenir dans la rencontre. Cinq minutes plus tard, les locaux égalisaient et tout était à refaire pour les hommes de Pioli.

Cependant, on sait que Zlatan ne s'avoue pas vaincu si facilement. Après le but libérateur de Bennacer à la 84e, Ibra a définitivement scellé le score de la rencontre en inscrivant le 2-4 dans le temps additionnel. Grâce à ce but, il est devenu, à 40 ans et 20 jours, le plus vieux joueur de toute l'Histoire des cinq grands championnats européens à inscrire un but et un CSC dans un même match. Par la même occasion, il est devenu le quatrième joueur le plus âgé à inscrire un but dans l'Histoire de la Série A.