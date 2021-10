Malgré un beau Classique entre l'OM et le PSG, plusieurs heurts ont éclaté entre les forces de l'ordre et certains supporters

Plus que les acteurs présents sur le terrain, le public du Stade Vélodrome a offert un spectacle exceptionnel dimanche lors du Classique entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-0) en Ligue 1.

Tout n’a pas été parfait lors du Classique, quelques heurts et notamment des incidents entre les forces de l’ordre et certains supporters olympiens ont eu lieu. Des affrontements qui ont entraîné 9 blessés du côté de la police et mené à 21 interpellations, nous apprend la chaîne BFM TV ce lundi.