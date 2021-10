Mattéo Guendouzi : "On a été au dessus d'eux"

L'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain (0-0) se sont quittés dos à dos lors de la onzième journée de Ligue 1.

Dans un stade Vélodrome prêt à exploser, Achraf Hakimi a été expulsé à la 57ème minute pour une faute en position de dernier défenseur sur Cengiz Ünder. Malgré sa supériorité numérique, l'OM n'a pas réussi à trouver la faille face à une défense parisienne qui a tenu bon.

"Dans l'ensemble on a fait un bon match, on a eu pas mal de situations, notamment en 2ème mi-temps. C'est un point pris, on voulait les trois points, on méritait de prendre les 3 points, on a été au dessus d'eux", a confié Mattéo Guendouzi au micro de Prime Vidéo. "Je pense qu'il y a clairement carton rouge (pour Hakimi, NDLR). Les arbitres n'ont pas été favorables ou pas, ils ont pris les bonnes décisions, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Un point ne nous suffit pas, on voulait les trois points. On a eu des situations et eux n'en ont pas eu beaucoup", a ainsi lâché le joueur prêté par Arsenal.