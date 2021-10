🎥 League Cup : ça passe pour Lokonga et Arsenal, Chelsea s'en sort aux tirs au but, Ilias Chair et QPR éliminés

Chelsea, Arsenal et QPR jouaient leur avenir en League Cup Ă l'occasion du 4e tour.

Chelsea - Southampton

Toujours sans Romelu Lukaku, Havertz (44e) ouvrait le score pour les Blues avant que Che Adams (47e) n'égalise.

La qualification se jouait finalement aux tirs au but, et c'est Chelsea qui se qualifie (3-2) après les ratés de Walcott et de Smallbone. Chilwell s'est chargé de donner la victoire aux Blues sur le penalty gagnant.

Arsenal - Leeds United

La qualification des Gunners s'est dessinée après le repos. Chambers (55e) ouvrait le score, imité par Edward Nketiah (69e) qui doublait la mise et fixait le score final. Une qualification qui fera du bien à Arsenal et Lokonga (monté à la 72e minute de jeu).

Queens Park Rangers - Sunderland

QPR et Ilias Chair (titulaire) accueillaient Sunderland. Après 90 minutes sans buts, Sunderland a arraché sa qualification aux tirs au but. Austin, Chair et Barbet ont manqué leurs tirs pour les Rangers qui s'inclinnent 1-3.