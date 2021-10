Jérémy Perbet revient sur le bon début de saison du FC Liège : "Une stabilité défensive impressionnante"

Le buteur des Sang et Marine a vu double contre Heist dimanche dernier lors de la septième journée de Nationale 1.

Grâce à sa victoire contre Heist (2-0) dimanche dernier, le FC Liège a repris la tête de la Nationale 1 avec 14 points au compteur. Le matricule 4 a pour l'instant enregistré six clean sheets en sept rencontres.

Auteur d'un doublé le week-end dernier, Jérémy Perbet revient sur le bon début de saison de ses couleurs. "Une stabilité défensive impressionnante. Hormis les trois buts encaissés contre Visé, on n'encaisse jamais. Offensivement, nous devons continuer à travailler afin d'être le plus réaliste possible devant les cages adverses", a souligné l'ancien joueur d'OHL satisfait du début de saison en Nationale 1;

"Cette première place, c'est le début de saison que l'on attendait. L'ambiance est vraiment bonne et ce n'est jamais évident de créer un groupe avec un objectif commun. Il y a des joueurs qui jouent et d'autres pas, donc des frustrations et des déceptions apparaissent, mais j'ai cette nette impression que ce groupe va aller loin. Il y quelque chose qui se passe et le public est là", a conclu Perbet.