🎥 Le coup de gueule du président de Daan Heymans et Sofian Kiyine : "Je ne parle jamais après les matchs mais ce soir c'est différent"

Comme anticipé, le retour de Venezia en Serie A est tout sauf facile, et la formation de Paolo Zanetti devra se battre dur pour se maintenir dans l'élite.

Battue en fin de match par l'autre promu, la Salernitana de Franck Ribéry, Venise a réalisé une bien mauvaise opération au classement face à la lanterne rouge.

Le natif de Verviers Sofian Kiyine (prêté par la Lazio) avait débuté la partie, et a été remplacé par l'autre Belge de l'effectif, Daan Heymans. Mais c'est l'expulsion polémique d'Ethan Ampadu vers l'heure de jeu qui fait parler d'elle.

Venezia's Ethan Ampadu was shown a red card for this challenge. One of the worst red cards I’ve ever seen, what is this?! ūüė≥ pic.twitter.com/USUsNDXNku — FutbolBible (@FutbolBible) October 27, 2021

Les 10 joueurs de Venezia ont presque réussi à conserver un point, avant de concéder un but à la 95e minute. La déception était bien présente comme on l'imagine : "Je ne parle jamais après les matchs, je laisse toujours cette tâche aux joueurs et au manager, mais ce soir c'est différent. Je ressentais le devoir de le faire", a confié le président Duncan Niederauer sur le site du club.

"Je respecte profondément le travail des arbitres, mais ce qui s'est passé ce soir est la même chose que ce qui s'est passé la saison dernière à Salernitana, lorsque le match a été volé par les décisions de l'arbitre", poursuit l'Américain.

Duncan Niederauer pointe l'arbitrage et la VAR qui n'a pas été utilisée, et qui selon lui aurait pu changer le cours de la rencontre : "Je demande à ce que notre club soit traité comme n'importe quel autre club de Serie A. Il y a la VAR pour des cas comme ceux-ci, et ce soir elle n'a pas été utilisée correctement. Ils nous ont fait jouer avec un homme en moins dans un match crucial, à cause d'une expulsion injuste."

Niederauer ne manque toutefois pas de saluer ses joueurs : "Mais le plus important, et je tiens à le souligner, c'est que je suis fier de nos garçons et de notre manager, car une fois de plus ils ont tout donné pour gagner. Nous devons faire face à une montée en Serie A difficile, qui est maintenant encore plus difficile, mais ce qui est sûr c'est que nous allons nous battre."