L'Inter prolonge l'un de ses cadres

Après avoir refusé des offres de l'Atletico et de Tottenham cet été, l'Inter a annoncé aujourd'hui la prolongation du contrat de Lautaro Martinez jusqu'en 2026.

Lautaro Martinez empochera désormais 6 millions d'euros par an plus bonus, ce qui en fait le joueur le mieux payé de l'équipe. Par ailleurs, sa clause libératoire de 111 millions d'euros a été supprimée.

Martinez effectue un très bon début de saison en Série A, avec cinq buts en neuf apparitions.

