🎥 Les prouesses de Mathew Ryan contre le Celta

Grâce à des buts d'Alexander Isak et d'Aritz Elustondo, la Real Sociedad s'est imposée sur la pelouse du Celta Vigo et a repris la tête de la Liga jeudi soir. Mais c'est Mathew Ryan qui a endossé le costume d'homme du match.

A 0-0, le portier australien a sorti le grand jeu pour empêcher Suarez, puis Mina d'ouvrir le score. Il a remis ça en seconde période, alors que son équipe venait d'ouvrir le score, en gagnant son face à face avec Iago Aspas avant de repousser la tête de Mina.

Mathew Ryan with a ridiculous double save in Balaídos this evening to deny Celta a chance to get on the scoresheet.



