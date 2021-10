Mathieu Cachbach : "Je sais que je peux encore apporter plus"

Le milieu de terrain est revenu sur la victoire des Métallos face à Saint-Trond lors des seizièmes de finale de la Coupe de Belgique. Face aux Canaris, il fêtait da deuxième titularisation de la saison.

Mathieu Cachbach (19 minutes de temps de jeu en championnat) est revenu sur sa prestation lors du match de Coupe contre Saint-Trond. "Je suis très content d'avoir eu du temps de jeu et je remercie le coach pour sa confiance. Je suis satisfait de mon match, mais je sais que je peux encore apporter plus. C'est toujours difficile quand on a peu joué, mais l'équipe est soudée et on l'a vu au niveau de l'impact sur le terrain. On a pris les commandes de la rencontre puis il y a eu ce passage à vide après la pause. Ensuite, il y a eu ce sursaut et les rentrées de Maziz et Mikautadze", a souligné le joueur prêté par Metz.

Après la victoire des siens, Jordi Condom a fait savoir qu'il était content de la prestation des joueurs en manque de temps de jeu et que c'était bon pour la concurrence. "Cela fait plaisir à entendre et cela nous booste. Tout le monde travaille bien à l'entraînement. Le coach gère vraiment bien le groupe et parle avec tout le monde. Si je m'attendais à faire preuve d'autant de patience ? J'ai beaucoup suivi Seraing la saison dernière et je ne m'attendais pas à autant d'intensité et de justesse technique. Après, il est vrai que je passe de National 2 (D4 française) à la première division belge. Il y a un monde ! Il y a beaucoup de travail à effectuer", a conclu le joueur âgé de 20 ans.